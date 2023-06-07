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05:14, 7 июня 2023Среда обитания

Роскошный дом известного рок-музыканта продадут в США

Бывший дом музыканта Рода Стюарта в Малибу выставили на продажу за $49,5 млн

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Бывшее жилье известного рок-музыканта Рода Стюарта выставили на продажу в США. Роскошный дом, в котором жил британский певец, можно приобрести за 49,5 миллиона долларов (4,03 миллиарда рублей), передает the Wall Street Journal.

Объект располагается в калифорнийском городе Малибу. Он был построен к 1950-х годах, последний владелец дома — глава звукозаписывающих компаний Warner Bros. Records Мо Остин.

Площадь жилого здания составляет 576 квадратных метров. Внутри него шесть спален и восемь ванных комнат, а также три гостиные, в одной из которых есть камин и выход на просторную террасу. Интерьер оформлен в светлых цветах, почти в каждом помещении имеются широкие окна в пол. Помимо главного дома, на территории есть коттедж для гостей с гаражом.

Ранее в мае стало известно, что американский режиссер, создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон купил особняк в Калифорнии. Объект в Беверли-Хиллз и был построена в 1930 году, внутри него пять спален и семь ванных.

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    Александра Качан
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