Мужчине дали два года условно за попытку заживо сжечь российского полицейского

Под Тюменью осудили на два года условно мужчину, угрожавшего заживо сжечь полицейского

В Тюменской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Эдувардта Эйснера, напавшего на правоохранителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти») УК РФ. Ему назначали двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, участковый совместно с сотрудниками газовой компании пришли в дом к фигуранту. Они потребовали его предоставить доступ к газоиспользующему оборудованию. Однако гражданин отказался и стал угрожать «гостям». Затем он пошел в хозпостройку, но полицейский попытался догнать его. Тогда осужденный облил силовика легковоспламеняющейся жидкостью, достал спички и угрожал сжечь заживо.

Отмечается, что фигурант не признал вину на суде. Он утверждал, что никакой агрессии не проявлял.