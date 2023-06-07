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17:22, 7 июня 2023Силовые структуры

Мужчине дали два года условно за попытку заживо сжечь российского полицейского

Под Тюменью осудили на два года условно мужчину, угрожавшего заживо сжечь полицейского

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тюменской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Эдувардта Эйснера, напавшего на правоохранителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти») УК РФ. Ему назначали двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, участковый совместно с сотрудниками газовой компании пришли в дом к фигуранту. Они потребовали его предоставить доступ к газоиспользующему оборудованию. Однако гражданин отказался и стал угрожать «гостям». Затем он пошел в хозпостройку, но полицейский попытался догнать его. Тогда осужденный облил силовика легковоспламеняющейся жидкостью, достал спички и угрожал сжечь заживо.

Отмечается, что фигурант не признал вину на суде. Он утверждал, что никакой агрессии не проявлял.

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    Екатерина Власова
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