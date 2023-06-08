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19:33, 8 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Новостроевка-Вторая со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. «Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактор», — заявил глава региона.

Гладков также сообщил, что осколками снарядов была повреждена газовая труба. Последствия обстрела устраняют оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков опубликовал сводку об атаках на приграничный регион за прошлые сутки, 6 июня. По его данным, над Белгородом по двум воздушным целям сработала система противовоздушной обороны. Никто из местных жителей не пострадал, но упавшими осколками повредило три машины.

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    Варвара Кошечкина
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