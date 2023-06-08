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01:00, 8 июня 2023Ценности

53-летняя актриса показала фигуру в откровенном бикини

53-летняя актриса Хизер Грэм показала фигуру в бикини на ямайском пляже

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская актриса Хизер Грэм показала фигуру в откровенном бикини во время отдыха на Ямайке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя звезда фильма «Водительские права» позировала на пляже в белом купальнике, который состоял из топа с треугольными чашками и трусов с завышенной талией на завязках. Наряд обнажал часть груди и бедра знаменитости, подчеркивая ее стройную фигуру. При этом артистка распустила волосы оттенка блонд и нанесла на губы розовый блеск.

Поклонники оценили внешний вид Грэм в комментариях. «Ты не стареешь! Выглядишь потрясающе», «Все еще самая великолепная женщина, когда-либо украшавшая планету Земля», «Такая же, как и 35 лет назад», «Невероятная! Забываю, что тебе 53», «Богиня», — восхитились пользователи сети.

Ранее советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети. На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала в данном предмете гардероба синего цвета с длинными рукавами и принтом. Она позировала вполоборота, демонстрируя стройное тело.

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    Алина Гостева
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