Польшу обвинили в использовании конфликта на Украине для обмана Запада

NYT: конфликт на Украине помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада

Конфликт на Украине помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада. Обозреватели New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура обвинили Польшу в политических манипуляциях.

«Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, она приходит к осознанию важности демократии», — отметили журналисты.

По мнению авторов статьи, «западные политики кое-что не заметили и поплатились» в ходе контактов с Польшей. Журналисты также указали на силу антилиберализма в Польше. Авторы материала напомнили, что с 2015 года у власти стоит правая партия «Право и справедливость», которая «захватила» СМИ.

В своей статье Вигура и Куиш напомнили, что президент США Джо Байден в феврале посетил Варшаву и подчеркнул важность защиты свободы и демократии. Однако, как утверждают авторы, «свобода и демократия в этой части мира необязательно идут рука об руку».

Ранее сообщалось, что Европейский суд признал Варшаву виновной в нарушении прав граждан. По мнению инстанции, после судебной реформы польские власти имеют слишком большое влияние на судей, поскольку могут назначать и увольнять их.

Однако в Польше раскритиковали решение Европейского суда. Замминистра юстиции Себасатьян Калета назвал приговор «фарсом». А член Европарламента Беата Шидло заявила, что приговор суда — это «насмешка над европейским правом» и «антидемократический подход».