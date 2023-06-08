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17:54, 8 июня 2023Мир

Британская полиция связала волну краж сельхозтехники с конфликтом на Украине

Politico: полиция Британии связала рост числа краж с ферм с конфликтом на Украине

Фото: Darren Staples / Reuters

В Британии участились случаи краж сельхозтехники и оборудования с ферм. Полиция связывает волну преступлений с последствиями украинского конфликта, пишет издание Politico.

Правоохранители утверждает, что организованные преступные группировки отправляют технику и оборудование, украденные с ферм по всей Великобритании, в Восточную Европу, и винят в этом западные санкции, введенные в отношении России. Суперинтендант Эндрю Хаддлстон, возглавляющий Национальное подразделение по борьбе с преступностью в сельской местности Великобритании, заявил, что хотя у него нет стопроцентных доказательств, у полиции нет никаких сомнений в правдивости версии.

«Если бы вы спросили меня о моем профессиональном мнении относительно страны, которая находится под санкциями, то, безусловно, я бы с профессиональной точки зрения ожидал, что черный рынок отреагирует на это», — пояснил Хаддлстон. По его словам, число краж техники в Англии и Уэльсе выросло более чем на 300 процентов в первом квартале этого года. Главной целью преступников были экскаваторы и дорогостоящие GPS-устройства, которые позволяют фермерам более эффективно составлять карты полей и высаживать сельскохозяйственные культуры.

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«Мы ожидаем, что во всем мире возникнут черные рынки для целого ряда товаров — сельскохозяйственных товаров, оружия, электронного оборудования и так далее. (...) Из-за санкций и конфликта в целом», — высказалась эксперт по международной организованной преступности и доцент Университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии Николь Джексон.

Как отмечает Politico, крупногабаритную сельскохозяйственную технику вывозят из Великобритании в кузовах грузовиков и контейнерах, в то время как GPS-устройства могут быть отправлены курьером или посылками. В прошлом месяце британские офицеры предупредили своих голландских коллег о грузовике, следовавшем на пароме через Ла-Манш, в котором были обнаружены четыре украденных экскаватора и фургон для перевозки лошадей.

Ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе писало, что у стран объединения возникли сложности с утверждением 11-го пакета антироссийских санкций. Причиной стала позиция Венгрии и Греции, требующих, чтобы их компании были исключены из украинского списка «спонсоров войны».

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    Алина Гончарова
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