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09:26, 8 июня 2023Россия

Подвешенного на большой высоте на крюк башенного крана россиянина сняли на видео

В Краснодаре мужчина четверть часа провисел на крюке строительного крана и попал на видео

В Краснодаре подвешенного на крюк башенного крана мужчину сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах, снятых одним из очевидцев, видно подвешенного над недостроенным многоэтажным домом человека. При внимательном рассмотрении можно заметить, что крюк зацеплен за руки мужчины, которые, вероятно, связаны за спиной.

Прикованного к крану человека заметили строители. Услышав крики, они приняли меры, и через 15 минут мужчину опустили на крышу. О причинах случившегося не сообщается.

Ранее в Кирове на стройплощадке упал башенный кран, находившегося в кабине крановщика спасти не удалось. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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    Алан Босиков
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