На Чукотке захотели ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже

«Известия»: на Чукотке с 1 июля планируют ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже

На Чукотке с 1 июля планируют ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже до 10 килограммов на человека. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, правительство поддержало законопроект о включении Чукотки в эксперимент по ограничению вывоза икры. Начало запланировано на 1 июля.

Депутаты Думы Чукотки, авторы инициативы, говорят, что необходимость введения ограничений именно с 1 июля 2023 года вызвана периодом начала наиболее активной стадии путины лосевых видов рыб на территории Чукотского автономного округа.

«Лососевая икра — это деликатес и продукт особого спроса, формирование цены на нее происходит в соответствии с принципами рыночной экономики», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас подобные ограничения действуют только на Камчатке. Эксперимент там стартовал с 1 ноября 2022 года и завершится до 1 августа 2025 года.

Ранее в Приморском крае российские таможенники задержали китайского контрабандиста, пытавшегося незаконно вывезти из России 960 банок с икрой.