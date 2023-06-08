Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:24, 8 июня 2023Путешествия

На Чукотке захотели ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже

«Известия»: на Чукотке с 1 июля планируют ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Чукотке с 1 июля планируют ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже до 10 килограммов на человека. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, правительство поддержало законопроект о включении Чукотки в эксперимент по ограничению вывоза икры. Начало запланировано на 1 июля.

Депутаты Думы Чукотки, авторы инициативы, говорят, что необходимость введения ограничений именно с 1 июля 2023 года вызвана периодом начала наиболее активной стадии путины лосевых видов рыб на территории Чукотского автономного округа.

«Лососевая икра — это деликатес и продукт особого спроса, формирование цены на нее происходит в соответствии с принципами рыночной экономики», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас подобные ограничения действуют только на Камчатке. Эксперимент там стартовал с 1 ноября 2022 года и завершится до 1 августа 2025 года.

Ранее в Приморском крае российские таможенники задержали китайского контрабандиста, пытавшегося незаконно вывезти из России 960 банок с икрой.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожье. Как отвечают российские войска?
    Названы потенциальные покупатели российских магазинов Adidas
    На Чукотке захотели ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже
    Экс-генсек НАТО высказался о возможности отправки войск альянса на Украину
    Звезда «Человека-паука» и популярная актриса решили продать дом в США со скидкой
    Раскрыты возможные сроки проведения прямой линии с Путиным
    Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС сместился
    Прокуратура США уведомила Трампа об уголовном деле против него
    Минтранс определил правила запуска дронов над городами
    Эксперты заявили о росте оптовых цен на топливо в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.