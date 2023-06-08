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15:40, 8 июня 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарии начали разработку внедорожного маршрута через семь ущелий

В Кабардино-Балкарии решили разработать внедорожный маршрут через семь ущелий

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии разрабатывают внедорожный маршрут через семь ущелий. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Внедорожный маршрут "Горная Кабардино-Балкария" будет проходить через семь ущелий республики: Хазнидонское, Суканское, Черекское, Хуламо-Безенгийское, Чегемское, Баксанское и Малкинское», — говорится в сообщении.

В Лескенском районе уже разработали локации для маршрута — в качестве въездной зоны выбрали живописную поляну на въезде в селение Ташлы-Тала. Руководство Минкурортов КБР и муниципалитета исследовали территории Хазнидонского ущелья, которые можно использовать как смотровые зоны.

В начало маршрута, которое проработали в селе Верхняя Балкария Черекского района, вошли смотровые площадки перавалов Хазни и Курноят, зоны отдыха Хазнидонского и Суканского ущелий.

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    Варвара Кошечкина
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