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19:00, 8 июня 2023Бывший СССР

Названо условие потери Украиной Одессы и Николаева

Военный эксперт Кнутов: Украина потеряет Одессу в случае истощения кадрового потенциала

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Украина рискует потерять Одессу и Николаев в случае, если кадровый потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет истощен в ходе попыток проведения контрнаступления. Такое условие в беседе с «Лентой.ру» назвал директор Музея Войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Это (утрата Украиной Одессы и Николаева — прим. «Ленты.ру») вполне возможно в том случае, если Украина сейчас попытается использовать для прорыва линии обороны, в первую очередь на запорожском направлении, и таким образом истощит весь свой потенциал, связанный с обученными и подготовленными военными кадрами», — объяснил военный эксперт.

Он уточнил что около девяти бригад — порядка 40 тысяч военных — прошли подготовку в странах НАТО, а еще три бригады, по его словам, обучались на территории Украины под контролем польских военных.

Если потенциал этих бригад будет уничтожен и останется только отряд теробороны, при этом Россия удержит занимаемые позиции, то через какой-то период времени у нас появится возможность перейти в контрнаступление, и в рамках этого второго этапа может быть освобождение и Николаева, и Одессы

Юрий Кнутовдиректор Музея Войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Украина рискует потерять Одессу и последние боеспособные подразделения в ходе контрнаступления ВСУ.

«Вопрос не в том, что будет после так называемого контрнаступления, а в том, что останется от Украины после него», — заявил американский военный, добавив, что Российская армия сможет в ответ «пройти без задержек по всей территории восточнее Днепра и дойти до Одессы».

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

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    Кирилл Садовский
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