Полковник США Макгрегор: Украина рискует потерять Одессу в ходе контрнаступления ВСУ

Киев рискует потерять Одессу и последние боеспособные подразделения в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). C таким заявлением выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Вопрос не в том, что будет после так называемого контрнаступления, а в том, что останется от Украины после него», — заявил военный из США, добавив, что Российская армия сможет в ответ «пройти без задержек по всей территории восточнее Днепра и дойти до Одессы».

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил надежду на успешное контрнаступление Украины. В Вашингтоне посчитали, что украинские войска смогут овладеть стратегически важными территориями, которые находятся под контролем России.