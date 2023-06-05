В Белом доме выразили надежду на успешное контрнаступление Украины. Почему Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием?

Помощник Байдена Салливан заявил, что США поддержат Украину при контрнаступлении

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил надежду на успешное контрнаступление Украины. В Вашингтоне считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут овладеть стратегически важными территориями, которые находятся под контролем России, отметил он в интервью телеканалу CNN.

При этом Салливан не пояснил, какие конкретно районы имеет в виду. По словам помощника Байдена, Вашингтон планирует дальше помогать Киеву достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы занять ему выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров с Москвой.

«Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления», — резюмировал Джейк Салливан.

Нехватка вооружения и сигнал Западу

В субботу, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление. Политик при этом подчеркнул, что хотел бы получить еще некоторое вооружение перед боевыми действиями, но «Украина не может ждать их».

Мы твердо уверены, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени у нас на это уйдет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному Владимир Зеленский Президент Украины

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, что это противоречивое высказывание было адресовано западным лидерам, чтобы получить новые поставки оружия.

Все слабее и слабее, меньше возможностей у Украины для контрнаступления. Единственное, на что они способны, — это на террористические акты, которые они пытаются делать Алексей Чепа Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

В этот же день, 3 июня, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква признался, что у Украины недостаточно оружия для будущего контрнаступления.

«Чтобы успешно наступать, нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки. У нас их недостаточно», — подчеркнул он.

При этом в конце мая Зеленский объявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения.

Накануне выступления президента Украины советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк и вовсе рассказал, что украинские военные уже начали контрнаступление против российских бойцов. Он отмечал, что ВСУ проводят отдельные операции.

11 мая агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ перед контрнаступлением получили от западных стран вооружение на 30 миллиардов долларов. При этом стоимость полученной помощи превышает годовые траты на армию любой из стран НАТО, кроме США.

Однако, как указали журналисты в статье, на Западе сомневаются, хватит ли поставленного вооружения для успешного контрнаступления. Эксперты подчеркнули, что за прошедшее время российская армия стала крупнее более подготовленной, а украинские силы не обладают преимуществом в воздухе.

Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты Михаил Подоляк Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского

Прогнозы по наступлению ВСУ и реакция России на провокации

3 июня политолог Марк Галеотти в статье для британской газеты The Times написал, что контрнаступление не положит конец российской специальной военной операции. Эксперт отметил, что разговаривал о возможном развитии событий с высокопоставленным чиновником США, однако тот, несмотря на все разведданные, не смог предсказать исход операции Киева.

Галеотти убежден, что даже в случае, если ВСУ смогут захватить Крым и территории Донбасса, Россия не сдастся.

С негативным для Киева прогнозом выступил также журналист и политолог Лукас Лейрос. По его словам, Украина стремится скрыть отсутствие возможности успеха для нее в результате контрнаступления Вооруженных сил страны. Он предположил, что операция уже началась, однако она сильно ограничена из-за «бедственного состояния» украинской армии.

Вопреки тому, что было обещано, захвата Донбасса и Крыма не будет, начнется лишь незначительное усиление обстрелов со стороны Украины и начало различных террористических операций Лукас Лейрос Журналист и политолог

В конце мая российский военный эксперт Виктор Литовкин выступил с критикой слов Михаила Подоляка о якобы начавшемся контрнаступлении Вооруженных силы Украины. По мнению эксперта, такие заявления не вызывают доверия. Литовкин подчеркнул, что для Киева действительно масштабное наступление станет катастрофой. Он объяснил, что украинские власти это прекрасно осознают, а потому «выдают террористические акты за контрнаступление», пытаясь «задобрить» передавший стране вооружение Запад.

Еще в конце марта бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении. Он заявил, что без дальнобойного оружия на Украине будут проливаться «моря крови».