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20:45, 8 июня 2023Среда обитания

Сроки годности на молоке решили не писать ради заботы о планете

Магазины Marks & Spencer перестанут указывать срок годности молока для сокращения отходов

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британская сеть универмагов Marks & Spencer решила отказаться от маркировки срока годности на пачках молока ради заботы о планете. Об этом сообщает The Guardian.

Вместо маркировки срока годности в компании решили писать другую формулировку — «в лучшем виде до» (best before), которая носит рекомендательный характер и является характеристикой качества продукта, а не его пригодности для употребления в пищу. Ее представители убеждены, что благодаря новым маркировкам покупатели смогут руководствоваться собственным мнением в вопросе того, когда именно молоко станет непригодным для употребления, а также сэкономить деньги и сократить объем выбрасываемых отходов.

Подобная мера для Британии не нова. Ранее срок годности на молочных продуктах перестали указывать такие магазины, как Morrisons и Co-op.

Согласно данным благотворительной организации Wrap, молоко занимает третье место в списке наиболее часто выбрасываемых продуктов в Великобритании после картофеля и хлеба. Британская семья в среднем выливает 10,2 литра молока в год. Всего за год британцы выбрасывают около 278 миллионов литров, что эквивалентно сумме 270 миллионов фунтов.

В июне стало известно, что водку Absolut в Великобритании начали продавать в бумажных бутылках. Международный производитель спиртного Pernod Ricard, которому принадлежит бренд, объяснил решение выпускать продукцию в упаковке из целлюлозы желанием спасти планету от глобального потепления и кризиса отходов.

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    Полина Кислицына
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