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21:55, 8 июня 2023Мир

Госдеп отметил успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники

Координатор Госдепа по санкциям О'Брайен заявил об успехах России в реимпорте электроники
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

Координатор по санкционной политике Государственного департамента США Джеймс О'Брайен рассказал изданию Politico, что успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники, пояснив, что к началу 2023 года она могла достичь показателей, которые были до того, как Москва начала проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«К началу этого года Россия смогла реимпортировать некоторые ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне», — заявил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что европейские компании занимаются продажей высокотехнологичной продукции другим государствам, которые потом перепродают ее России, и таким образом Москве удается обходить введенные против нее санкции. Он назвал это серьезной проблемой для Вашингтона, добавив, что перепродажей товаров с Россией занимаются в основном такие страны, как Турция, Казахстан, Грузия, ОАЭ, а также Армения.

Ранее стало известно, что Китай пытается убедить руководство Европейского союза (ЕС) отказаться от ограничений против китайских компаний, уличенных в обходе антироссийских санкций.

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    Марина Совина
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