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16:09, 8 июня 2023Мир

Россия отказалась рассматривать крушение рейса MH17 в качестве теракта

Представить РФ Кузьмин: крушение рейса MH17 не может рассматриваться в качестве теракта

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Москва отказалась рассматривать крушение малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на Украине в июле 2014 в качестве теракта. Об этом заявил на слушаниях представитель России Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

Кузьмин указал на неубедительность доказательств украинской стороны по тому, что самолет был сбит российским ЗРК «Бук». Он отметил, что Киев не смог доказать террористические мотивы в отношении MH17.

«Даже окружной суд Гааги, который продемонстрировал явную предвзятость в отношении ДНР и был благосклонным к Украине, пришел к выводу, что в данном случае не было намерения сбить гражданский самолет и что "Бук" использовался в целях защиты воздушного пространства», — заключил российский представитель.

Кузьмин напомнил, что суд и прокуратура Нидерландов пришли к заключению об отсутствии указаний на терроризм или военное преступление.

Ранее власти Малайзии раскритиковали закрытие дела о падении Boeing рейса MH17 и заявили о намерении продолжить добиваться справедливости для жертв авиакатастрофы. «Дело официально закрыто. Однако мы понимаем, что правосудие до сих пор не восторжествовало», — сказал министр транспорта страны Энтони Локе.

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    Виктория Кондратьева
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