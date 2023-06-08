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05:40, 8 июня 2023Наука и техника

Хакеров обвинили в слежке за компаниями ОПК России через легальные программы

Эксперты: хакеры стали чаще пытаться шпионить за компаниями ОПК России через легальное ПО

Ajnj^ IMAGO / Frank Peters / Global Look Press

Хакеры стали активнее пытаться шпионить за компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) России, через легальное программное обеспечение. Об этом РИА Новости рассказали эксперты компании Bi.Zone.

«Группировка Core Werewolf применяет фишинг и легитимное программное обеспечение, чтобы получить полный контроль над системой пользователя, копировать файлы, отслеживать его действия», — уточнили специалисты.

Как уточняется, главными целями шпионов стали российские организации, связанные с ОПК и критической инфраструктурой. Злоумышленники чаще всего пытаются проникнуть в системы учреждения с использованием фишинговых писем со ссылками на опасные файлы. Они, в свою очередь, могут быть замаскированы под документы форматов DOCX и PDF: постановления и приказы.

Жертва открывает такой файл и видит документ. Но одновременно с этим начинается установка в фоновом режиме программы UltraVNC. Так мошенники пытаются получить доступ к скомпрометированному устройству, резюмировали специалисты.

В мае сообщалось, что против российских организаций из разных сфер развернута кампания по массовой краже учетных данных пользователей при помощи фишинговых писем. Специалисты рассказали, что злоумышленники рассылают фишинговые письма с помощью вредоносного программного обеспечения Umbra.

Киберпреступники прикладывают файлы с вредоносными ярлыками и маскируют их под документы с названием «План рейдеров».

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    Марина Совина
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