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07:16, 8 июня 2023Забота о себе

Сексолог объяснил технику достижения сквирта

Сексолог Богданов: чтобы достичь сквирта, нужно выполнять движения кистью, а не пальцами

Фото: Malik Skydsgaard / Unsplash

Чтобы достичь сквирта, нужно выполнять движения в определенной последовательности, рассказал сексолог Владимир Богданов. Технику достижения сквирта он объяснил в беседе с Life.ru.

По словам сексолога, сквирт — это выделение жидкости во время сексуальной стимуляции, которое может происходить одновременно с оргазмом. «По сути, сквирт — это мочеиспускание, но не привычной нам переработанной мочи, а первичной мочи без цвета и запаха с выделениями из желез Скина. Железы Скина расположены в стенках влагалища недалеко от точки G», — объяснил Богданов, уточнив, что при правильной стимуляции пузырь заполняется жидкостью, даже если был ранее опорожнен.

Для достижения сквирта важно расслабиться и снять напряжение перед половым актом, уточнил Богданов. Затем, продолжил он, нужно средним и безымянным пальцами массировать зону G на передней стенке влагалища — шероховатую отличающуюся от остального влагалища поверхность. «Вначале нужно разогреть зону G "манящими" движениями пальцев от дальней точки в сторону преддверия влагалища. После того как женщина достаточно возбудится, можно переходить к пульсирующим и бьющим движениям по зоне G. Важно при этом все движения выполнять кистью и предплечьем, чтобы сами пальцы не уставали и можно было продолжать стимуляцию на протяжении длительного времени», — разъяснил сексолог.

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Когда женщина почувствует желание, похожее на позыв к мочеиспусканию, уточнил Богданов, она не должна его сдерживать, а наоборот, помочь партнеру, чуть сдавив мышцы для выхода жидкости.

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    Александра Лисица
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