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13:19, 8 июня 2023Ценности

Российская стилистка назвала визуально старящие женщин вещи

Российская стилистка Аника Керимова: туфли Мэри Джейн визуально старят женщин

Фото: Tamas Pap / Unsplash

Российская стилистка и дизайнер Аника Керимова назвала вещи, которые визуально старят женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-экспресс».

В первую очередь специалистка отметила туфли Мэри Джейн, которые представляют собой легкую обувь с круглым носом и ремешком-застежкой. По словам Керимовой, многие женщины выбирают подобную модель из-за удобства, но в то же время она искажает пропорции ног.

Кроме того, собеседница издания выделила платки и шарфы, оформленные росписью, а также укороченные костюмы в офисном стиле. Во втором случае эксперт объяснила, что многие женщины ошибочно предполагают, что этот предмет гардероба поможет им выглядеть стройнее. В настоящий момент лучше присмотреться к брючным костюмам свободного кроя.

Керимова добавила в свой список антитрендов бесформенные сумки, бусы из жемчуга и вязаные вещи. Так, она посоветовала первые заменить тремя классическими вариантами на разные случаи, например, для походов на работу, повседневной жизни и выходов в свет. Что касается бус и вязаной одежды, то стоит выбрать альтернативу, а именно — цепи с небольшой подвеской и актуальными вещами без рюш.

Ранее стилист назвал популярную у россиянок устаревшую одежду. Так, эксперт выделил приталенный пиджак, поскольку он сковывает движения и неудобен в носке.

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    Мария Винар
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