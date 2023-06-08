Российская стилистка назвала визуально старящие женщин вещи

Российская стилистка Аника Керимова: туфли Мэри Джейн визуально старят женщин

Российская стилистка и дизайнер Аника Керимова назвала вещи, которые визуально старят женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-экспресс».

В первую очередь специалистка отметила туфли Мэри Джейн, которые представляют собой легкую обувь с круглым носом и ремешком-застежкой. По словам Керимовой, многие женщины выбирают подобную модель из-за удобства, но в то же время она искажает пропорции ног.

Кроме того, собеседница издания выделила платки и шарфы, оформленные росписью, а также укороченные костюмы в офисном стиле. Во втором случае эксперт объяснила, что многие женщины ошибочно предполагают, что этот предмет гардероба поможет им выглядеть стройнее. В настоящий момент лучше присмотреться к брючным костюмам свободного кроя.

Керимова добавила в свой список антитрендов бесформенные сумки, бусы из жемчуга и вязаные вещи. Так, она посоветовала первые заменить тремя классическими вариантами на разные случаи, например, для походов на работу, повседневной жизни и выходов в свет. Что касается бус и вязаной одежды, то стоит выбрать альтернативу, а именно — цепи с небольшой подвеской и актуальными вещами без рюш.

Ранее стилист назвал популярную у россиянок устаревшую одежду. Так, эксперт выделил приталенный пиджак, поскольку он сковывает движения и неудобен в носке.