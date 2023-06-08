Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожье. Как отвечают российские войска?

Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ на ореховском участке запорожского фронта

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что танковая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в настоящее время идет «бой высокой интенсивности» между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Рогов добавил, что украинские военные ведут непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям ВС РФ, «пытаясь сравнять их с землей».

В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС Владимир Рогов Председатель движения «Мы вместе с Россией»

По словам Рогова, сейчас российские войска проводят демилитаризацию наступающих украинских танков.

Наступление ВСУ и ответ России

6 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины не добились успехов при наступлении в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что украинская армия продолжает наносить удары по области. По его словам, под обстрелы попадают в том числе населенные пункты Бердянск, Токмак, Пологи и другие. При этом он подчеркнул, что потери российских сил «измеряются единицами».

Противник никаких результатов не добился, сосредотачивать большие силы не решается. Он понимает, что как только соберет большой кулак для удара, наша артиллерия и авиация переварит их достаточно быстро Евгений Балицкий Врио главы Запорожской области

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили четыре попытки наступления ВСУ в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Конашенков сообщил, что за сутки противник потерял в районе Артемовска 260 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронемашины, четыре пикапа, две установки реактивной системы залпового огня «Град», три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», французскую САУ Cezar, артиллерийскую систему М777 из США, а также гаубицы Д-30 и «МСТА-Б».

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что Украина не добилась своих целей в ходе попыток наступления, понесла значительные и несопоставимые потери. По его словам, наиболее отличились в боях российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм Сергей Шойгу Министр обороны России

Однако врио главы Донецкой народно республики (ДНР) Денис Пушилин предрек новые попытки наступления ВСУ. Он заявил, что есть несколько факторов, которые подтверждают его предположения. Во-первых, Запад подталкивает Киев продемонстрировать результаты, чтобы отчитаться перед налогоплательщиками, а, во-вторых, уверен он, украинские власти хотят добиться некоторого успеха.

Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности — это все, на что они способны Денис Пушилин Врио главы Донецкой народно республики

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что график начала украинского наступления утвержден. Украинский лидер заявил, что все важные решения относительно наступления ВСУ уже приняты.

Мнение Запада

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал состояние ВСУ перед контрнаступлением и навал ее очень хорошей.

Однако Милли подчеркнул, что говорить об итогах операции в настоящее время рано.

Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее Марк Милли Председатель объединенного комитета начальников штабов США

При этом президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о том, будет ли, по его мнению, успешным контрнаступление Вооруженных сил Украины. В начале встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен американскому лидеру задали вопрос, сработает ли контрнаступление ВСУ. В ответ политик улыбнулся и поднял руку с двумя скрещенными пальцами, однако воздержался от непосредственных комментариев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переданного Украине вооружения достаточно для проведения наступательной операции ВСУ.

Теперь у ВСУ есть возможности, оружие, боеприпасы и обучение, предоставленное союзниками и партнерами по НАТО, в том числе благодаря контактной группе по Украине, которая поставила их, и у них есть все необходимое для контрнаступления Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

В администрации президента США Джо Байдена назвали крымское направление главной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По данным The Washington Post, контрнаступление украинской армии уже началось 5 июня на южном направлении, и в его рамках ВСУ планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.