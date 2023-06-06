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17:28, 6 июня 2023Россия

Российские войска отразили четыре попытки наступления ВСУ в районе Артемовска

Минобороны сообщило об отражении четырех попыток наступления ВСУ в районе Артемовска

Фото: РИА Новости

Российские войска отразили четыре попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что активными действиями «Южной» группировки войск была остановлена атака 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Клещеевки, а также попытка наступления 77-й аэромобильной бригады в районе Берховки Донецкой народной республики (ДНР). «Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено», — подчеркнул Конашенков.

По его словам, за сутки противник потерял в районе Артемовска 260 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронемашины, четыре пикапа, две установки реактивной системы залпового огня «Град», три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика», французскую САУ Cezar, артиллерийскую систему М777 из США, а также гаубицы Д-30 и «МСТА-Б».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об очень тяжелой ситуации на флангах Артемовска. По его словам, город подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

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Кроме того, 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. С этой целью украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения

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