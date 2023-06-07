В ДНР предрекли новые попытки наступления ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин: Украина предпримет новые попытки наступления

Врио главы Донецкой народно республики (ДНР) Денис Пушилин предрек новые попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой прогноз он сделал в интервью РИА Новости.

«Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности — это все, на что они способны», — сказал политик.

По его словам, есть несколько факторов, подтверждающих его предположения. Во-первых, Запад подталкивает Киев продемонстрировать результаты, чтобы отчитаться перед налогоплательщиками, а, во-вторых, уверен он, украинские власти хотят добиться некоторого успеха.

«Это важно для них в рамках политической составляющей (...) Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки», — подытожил Пушилин.

В среду, 7 июня, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о скором начале контрнаступления ВСУ. Он также заверил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции не остановит украинскую армию от начала активных военных действий.