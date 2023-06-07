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19:54, 7 июня 2023Бывший СССР

Порошенко заявил о начале контрнаступления в ближайшие часы

Порошенко: контрнаступление ВСУ начнется в течение нескольких часов
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в течение ближайших часов. Об этом политик сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

В сообщении говорится, что Порошенко, посмотрев на свои часы, особенно подчеркнул, что контрнаступление начнется именно в течение нескольких часов, даже не дней.

Политик также заявил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не остановит украинскую армию от начала активных военных действий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг сообщения о начале наступления ВСУ. «Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — сказал он.

5 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.

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    Алевтина Запольская
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