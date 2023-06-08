В Турции подтвердили намерения по переговорам России и Украины

Совбез Турции: Анкара продолжит оказывать усилия для проведения переговоров РФ и Украины

Анкара намерена продолжить оказывать усилия для организации и проведения мирных переговоров между РФ и Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении членов Совбеза Турции, сообщает телеканал TRT Haber.

«Были спрогнозированы последствия военного конфликта между Россией и Украиной, которые увеличивают риски для региона. Также было заявлено, что Турция будет продолжать вносить свой вклад в усилия по мирным переговорам», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Strait Times назвал качество, которым необходимо обладать потенциальному посреднику в мирных переговорах Киева и Москвы. По его словам, главное, чтобы он имел достаточное влияние на Россию.