Россиянин избил ногами и лопатой подругу и попал на 3,5 года в колонию

В Удмуртии осудили на 3,5 года 37-летнего мужчину, избившего ногами и лопатой подругу

В Удмуртии суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 37-летнего местного жителя, избившего 30-летнюю знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Россиянин признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в декабре 2022 года пьяный мужчина отдыхал в гостях у подруги. Они поссорились, тогда он ударил ее кулаком в лицо. Женщина упала, а осужденный продолжил избивать ее ногами и лопатой. Потерпевшая потеряла сознание, но когда очнулась, попыталась добраться до соседки и попросить о помощи. Однако женщина снова потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице.

Отмечается, что фигурант признал вину, но отказался давать показания.

