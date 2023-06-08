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00:03, 8 июня 2023Россия

В Москве человек умер при пожаре на проспекте Вернадского

МЧС: в Москве человек умер при пожаре на проспекте Вернадского, двое пострадали
СюжетПожар в Москве:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве на проспекте Вернадского вспыхнул пожар, один человек погиб. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

По информации ведомства, еще двое пострадали. Уточняется, что в 21:37 пожар на площади 30 квадратных метров локализовали, а в 21:43 — полностью ликвидировали. Помимо этого, около 30 человек самостоятельно покинули подъезд.

7 июня произошло ЧП в многоквартирном доме на Ленинском проспекте. В момент начала пожара в квартире находилось восемь человек. В результате пострадали пятеро детей.

Накануне на Каширском шоссе на юге Москвы произошел мощный пожар.

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    Юлия Мискевич
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