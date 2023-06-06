Мощный пожар на юге Москвы сняли на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на Каширском шоссе на юге Москвы

На Каширском шоссе на юге Москвы произошел мощный пожар. Очевидцы сняли произошедшее на видео, кадры опубликованы в одной из групп во «ВКонтакте».

За записи видно огромный столб густого темно-серого дыма и языки пламени.

По сообщениям в соцсетях, ЧП произошло на стройке развязки.

5 июня пожар начался в ресторане китайской кухни «Тан» на втором этаже в здании в Оружейном переулке в центре Москвы.