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11:01, 6 июня 2023Россия

Мощный пожар на юге Москвы сняли на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на Каширском шоссе на юге Москвы

На Каширском шоссе на юге Москвы произошел мощный пожар. Очевидцы сняли произошедшее на видео, кадры опубликованы в одной из групп во «ВКонтакте».

За записи видно огромный столб густого темно-серого дыма и языки пламени.

По сообщениям в соцсетях, ЧП произошло на стройке развязки.

5 июня пожар начался в ресторане китайской кухни «Тан» на втором этаже в здании в Оружейном переулке в центре Москвы.

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    Евгения Куликова
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