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15:04, 5 июня 2023Россия

Пожар в китайском ресторане в центре Москвы попал на видео

Shot: пожар произошел в ресторане китайской кухни в Оружейном переулке в центре Москвы
СюжетПожар в Москве:

Пожар произошел в ресторане китайской кухни «Тан» на втором этаже в здании в Оружейном переулке в центре Москвы. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видеоролике видно, как пожарные борются с огнем. Из окон здания валит густой серый дым.

В Telegram-канале «Дептранс оперативно» уточнили, что все произошло по адресу: Оружейный переулок, дом 13, строение 1. По данным ведомства, на месте начали работу оперативные службы столицы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Тверская межрайонная прокуратура также начала устанавливать причины случившегося, подчеркнули в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно о пожаре в автосервисе, расположенном на Салтыковской улице на востоке Москвы. В экстренных службах пояснили, что огонь там распространился на площади 300 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.

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    Анна Щербакова
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