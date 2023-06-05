Пожар в московском автосервисе ликвидировали

«Известия»: пожар в московском автосервисе на площади 300 кв. м. ликвидировали

В Москве в ночь на понедельник, 5 июня, разгорелся пожар в автосервисе. Об этом «Известиям» сообщили в главном управлении МЧС по столице.

По информации ведомства, возгорание произошло в техцентре на Салтыковской улице. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Уточняется, что спасателям удалось ликвидировать возгорание через два часа. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

В январе на северо-востоке Москвы начался мощный пожар. ЧП произошло в проезде Добролюбова. По одним данным, возгорание произошло в одноэтажном здании автосервиса. По другим — горят склады. Спустя два часа пожар в трехуровневом здании удалось ликвидировать.