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08:48, 5 июня 2023Россия

Пожар в московском автосервисе ликвидировали

«Известия»: пожар в московском автосервисе на площади 300 кв. м. ликвидировали
СюжетПожар в Москве:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Москве в ночь на понедельник, 5 июня, разгорелся пожар в автосервисе. Об этом «Известиям» сообщили в главном управлении МЧС по столице.

По информации ведомства, возгорание произошло в техцентре на Салтыковской улице. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Уточняется, что спасателям удалось ликвидировать возгорание через два часа. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

В январе на северо-востоке Москвы начался мощный пожар. ЧП произошло в проезде Добролюбова. По одним данным, возгорание произошло в одноэтажном здании автосервиса. По другим — горят склады. Спустя два часа пожар в трехуровневом здании удалось ликвидировать.

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    Юлия Мискевич
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