Президент Сербии допустил проведение досрочных выборов

Президент Сербии Вучич допустил проведение досрочных выборов из-за критики оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич допустил проведение досрочных парламентских выборов из-за критики оппозиции, передает Bloomberg.

«Ясно, что у нас будут досрочные парламентские выборы. Единственный вопрос — это месяц, когда они состоятся», — сказал политик.

По его словам, оппозиция обвиняет его в поощрении культуры насилия и подавлении свободы слова. В связи с этим антиправительственная коалиция вывела десятки тысяч сербов на улицы во время маршей протеста в Белграде.

Политик также заявил, что он попросит оппозиционные партии встретиться для переговоров. Если они не примут участие, он назначит дату голосования.