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21:29, 8 июня 2023Мир

ВОЗ объяснила более активную помощь контролируемым Украиной территориям

ВОЗ активнее помогает контролируемым Украиной территориям, потому что считает Киев жертвой

Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активнее помогает контролируемым Украиной территориям, поскольку считает Киев жертвой конфликта, такое объяснение дал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, его слова приводит РИА Новости.

«Причина в том, что Россия вторглась на Украину, и в этой ситуации украинцы подвергаются нападениям», — заявил чиновник.

Райан отметил, что первоочередные потребности остаются у больниц, которые больше всего пострадали. Он добавил, что по этой причине ВОЗ помогает в большей мере украинской стороне конфликта, так как происходящее затронуло в первую очередь украинцев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что большинство стран мира начали готовиться к медицинским катастрофам на фоне климатического кризиса.

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    Марина Совина
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