ВОЗ объяснила более активную помощь контролируемым Украиной территориям

ВОЗ активнее помогает контролируемым Украиной территориям, потому что считает Киев жертвой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активнее помогает контролируемым Украиной территориям, поскольку считает Киев жертвой конфликта, такое объяснение дал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, его слова приводит РИА Новости.

«Причина в том, что Россия вторглась на Украину, и в этой ситуации украинцы подвергаются нападениям», — заявил чиновник.

Райан отметил, что первоочередные потребности остаются у больниц, которые больше всего пострадали. Он добавил, что по этой причине ВОЗ помогает в большей мере украинской стороне конфликта, так как происходящее затронуло в первую очередь украинцев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что большинство стран мира начали готовиться к медицинским катастрофам на фоне климатического кризиса.