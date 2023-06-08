В российских регионах установят более 650 быстрых зарядок для электромобилей

Минпромторг: в регионах до конца года установят 659 быстрых зарядок для электромобилей

В 32 российских регионах до конца 2023 года планируется установить 659 быстрых электрических зарядных станций для автомобилей (ЭЗС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Однако представители отрасли считают, что такого количества недостаточно для комфортного использования электрокаров. По их подсчетам, с учетом роста популярности подобных автомобилей, необходимо не менее 18 тысяч ЭЗС. Уточняется, что наибольшая нехватка наблюдается, даже в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов спрогнозировал, что в 2023 году владельцев электрокаров увеличится на 5–6 тысяч. А основатель и гендиректор компании Edison Technologies (производитель ЭЗС) Михаил Крапивной считает, что спрос на электрокары в этом году станет больше на 30 процентов.

Ранее сообщалось, что власти России собрались в девять раз увеличить производство электромобилей. В 2023 году в стране планируется произвести 18 тысяч таких авто.