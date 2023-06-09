Рэпер Баста рассказал о победе над наркозависимостью

Рэпер Баста признался, что не рассчитывал дожить до 20 лет из-за наркозависимости

Российский хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал в шоу Дмитрия Диброва «Сессия», как победил наркозависимость. Выпуск доступен во «ВКонтакте».

Артист признался, что не рассчитывал дожить до 20 лет. «Я слышал, как на кухне родные обсуждают что-то. Я понял, что они утомились жить рядом со мной. И я почувствовал, что жизнь проходит мимо меня», — признался рэпер.

Басте удалось победить наркотическую зависимость весной 2003 года. «Наркотики мне многое показали, и стало понятно, что в одном человеке может умещаться доброе, настоящее, искреннее и светлое, а также темное, злобное и фатальное. Мне стало понятно, что со мной что-то не так», — добавил музыкант.

Ранее Баста назвал исполнителя Скриптонита (настоящее имя Адиль Жалелов) алкоголиком на фоне переживаний за здоровье музыканта.