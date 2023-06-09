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15:21, 9 июня 2023Силовые структуры

Блогеру-миллионнику Запирову и его сообщникам вынесли приговор за обман людей

Суд отправил в колонию дагестанского блогера-миллионника Запирова и двух его сообщников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд вынес приговор 27-летнему дагестанскому блогеру-миллионнику Хизри Запирову и его сообщникам — 28-летнему Эдуарду Ломидзе и 38-летней Наталье Карапетян. Об этом в пятницу, 9 июня, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Троих россиян признали виновными по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Мужчинам назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима, женщине — 3,5 года.

Следствие и суд установили, что фигуранты показывали в социальных сетях богатую жизнь и рекламировали систему инвестирования, при помощи которой якобы можно было приумножить заработок.

Для участия в системе подписчикам предлагалось внести сначала 20 тысяч рублей депозита, а после еще 40 тысяч рублей для начала. После того, как люди перечисляли деньги, им сообщались ложные сведения о том, что их ставка сыграла и они заработали до 350 тысяч рублей. Однако для вывода этих денег требовалось оплатить процент — 52 тысячи рублей. После выполнения требований подписчики не получали выигрыш, в возврате средств им также отказывали.

С июня 2020 года по июнь 2021-го фигуранты таким образом обманули людей на 547 тысяч рублей.

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    Илона Палей
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