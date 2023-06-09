В районе падения беспилотника в Воронеже ввели режим ЧС

Губернатор Гусев заявил о вводе режима ЧС в районе падения дрона в жилой дом в Воронеже

В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба после падения беспилотника в жилой дом. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», — написал губернатор.

Он уточнил, что у частного дома после падения беспилотника оказалась повреждена кровля. В свою очередь, многоквартирный дом, который также получил повреждения, не требует расселения. В здании проживают до 90 человек, работы по его восстановлению начнутся после подписания необходимых документов.