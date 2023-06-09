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12:02, 9 июня 2023Мир

Пекин прокомментировал слухи о размещении китайской шпионской станции на Кубе

МИД КНР назвал слухами и клеветой США новость о планах Китая вести шпионскую слежку с Кубы

Фото: Aly Song / Reuters

Сообщения о планах Пекина разместить на Кубе шпионскую станцию с целью вести слежку за американскими военными базами являются слухами и клеветой США. Об этом заявили в МИД КНР, передает агентство Reuters.

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «распространение слухов и клеветы» является типичным шагом Вашингтона в подобных ситуациях.

Как ранее писало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников, благодаря созданию шпионской станции Китай сможет перехватывать электронные сообщения с территории юго-востока США, где расположены многие американские военные базы.

В свою очередь замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио опроверг данные WSJ о строительстве военной базы на территории Кубы для слежки за США. «Американская газета The Wall Street Journal опубликовала 8 июня абсолютно ложную безосновательную информацию, согласно которой существует соглашение между Кубой и Китаем в военной сфере с целью строительства базы для шпионажа», — заявил он.

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    Глеб Бажуткин
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