Звезды порно назвали сложность своей работы

Порноактер Дайс заявил, что у звезд индустрии есть проблемы с романтическими отношениями

Популярный американский порноактер Деймон Дайс и его коллега Ришель Райан заявили, что звезды индустрии контента для взрослых испытывают трудности с романтическими отношениями. Сложность карьеры в порно они назвали в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.

«С моей сферой деятельности тяжело находиться в отношениях», — описал Дайс проблему порноактеров. Райан согласилась с ним и отметила, что порноактеры едва ли не вынуждены заводить романы только с представителями индустрии. Однако она добавила, что за 17-летнюю карьеру ни разу не вступала в серьезные отношения с кем-то из коллег.

Деймон Дайс (настоящее имя — Спенсер Баррик) начал работать в порно в 2014 году. Перед этим он снимался в откровенных веб-трансляциях со своей девушкой. Ришель Райан (настоящее имя — Анджела Хоуд) пришла в индустрию контента для взрослых в 2006 году после работы танцовщицей стриптиза. Была несколько раз номинирована на премию AVN Awards, также известную как «Порно-Оскар».

Ранее Деймон Дайс раскрыл секрет создания фильмов для взрослых. Актер заявил, что перед съемками звезды порно практически не едят, чтобы не ощущать дискомфорта во время движения.