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09:39, 9 июня 2023Силовые структуры

Российские полицейские отпустили предполагаемых перевозчиков фальшивых денег

Baza: в Москве полиция могла отпустить перевозчиков 100 миллионов фальшивых рублей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Москве сотрудники полиции могли отпустить двух иностранных перевозчиков 100 миллионов фальшивых рублей. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Baza.

По данным издания, 27 марта в аэропорт Шереметьево прибыли двое граждан Киргизии с чемоданами денег. Один из них перевозил 18 миллионов рублей, другой — 77 миллионов рублей. Накануне полицейским пришла анонимка с предупреждением о готовящемся ввозе крупной суммы фальшивыми купюрами. Однако, несмотря на это, правоохранители не стали устанавливать подлинность денег иностранцев и отпустили их.

Теперь в отношении начальника и оперативника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы, а также замначальника по оперативной работе в Шереметьево проводится проверка по статьям о халатности и превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали двух наркодилеров, пытавшихся провезти из Латвии в Россию 50 килограммов гашиша.

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    Илона Палей
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