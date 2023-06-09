Российские полицейские отпустили предполагаемых перевозчиков фальшивых денег

Baza: в Москве полиция могла отпустить перевозчиков 100 миллионов фальшивых рублей

В Москве сотрудники полиции могли отпустить двух иностранных перевозчиков 100 миллионов фальшивых рублей. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Baza.

По данным издания, 27 марта в аэропорт Шереметьево прибыли двое граждан Киргизии с чемоданами денег. Один из них перевозил 18 миллионов рублей, другой — 77 миллионов рублей. Накануне полицейским пришла анонимка с предупреждением о готовящемся ввозе крупной суммы фальшивыми купюрами. Однако, несмотря на это, правоохранители не стали устанавливать подлинность денег иностранцев и отпустили их.

Теперь в отношении начальника и оперативника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы, а также замначальника по оперативной работе в Шереметьево проводится проверка по статьям о халатности и превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали двух наркодилеров, пытавшихся провезти из Латвии в Россию 50 килограммов гашиша.