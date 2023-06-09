Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:57, 9 июня 2023Мир

Главы Генштабов России и Китая провели переговоры

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с коллегой из Китая Чжэньли

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов провел переговоры с коллегой из Китая Лю Чжэньли, сообщило 9 июня Минобороны РФ.

Чжэньли был назначен на пост в марте 2023 года. Герасимов понадеялся на дальнейшее расширение военного сотрудничества между странами, заявив, что «координация усилий России и КНР на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире».

Герасимов также указал, что совместные учения российских и китайских военных «должны оставаться важным направлением дальнейшей деятельности», а также пригласил Чжэньли посетить Россию «в удобное для него время».

Ранее Минобороны сообщило, что Валерий Герасимов находился на «передовом пункте» во время крупномасштабного наступления украинских войск на южнодонецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    В столице Белоруссии признали рекордную нехватку работников
    В Воронеже рядом с местом падения БПЛА нашли металлические шарики
    В Москве педофил почти полгода терроризировал 11-летнего мальчика
    Над Белгородом сработала система ПВО
    Российский солдат-срочник сбежал из военной части с автоматом
    Россияне назвали города мечты для летнего отдыха
    Стало известно о состоянии попавшего в больницу из-за энергетика ребенка
    Пекин прокомментировал слухи о размещении китайской шпионской станции на Кубе
    Турецкий ЦБ впервые возглавила женщина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.