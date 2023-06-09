Главы Генштабов России и Китая провели переговоры

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с коллегой из Китая Чжэньли

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов провел переговоры с коллегой из Китая Лю Чжэньли, сообщило 9 июня Минобороны РФ.

Чжэньли был назначен на пост в марте 2023 года. Герасимов понадеялся на дальнейшее расширение военного сотрудничества между странами, заявив, что «координация усилий России и КНР на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире».

Герасимов также указал, что совместные учения российских и китайских военных «должны оставаться важным направлением дальнейшей деятельности», а также пригласил Чжэньли посетить Россию «в удобное для него время».

Ранее Минобороны сообщило, что Валерий Герасимов находился на «передовом пункте» во время крупномасштабного наступления украинских войск на южнодонецком направлении.