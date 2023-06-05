Глава Генштаба был на «передовом пункте» во время наступления ВСУ

Минобороны: глава Генштаба Герасимов был на передовом пункте во время наступления ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов находился на «передовом пункте» во время крупномасштабного наступления украинских войск на южнодонецком направлении. Об этом говорится в заявлении Минобороны в Telegram-канале.

«Командующий объединенной группировкой войск в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении», — указали в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о попытке ВСУ провести масштабное наступление на пяти участках фронта 4 июня. Целью ВСУ являлся прорыв обороны России на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта.