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01:50, 5 июня 2023Россия

Раскрыты потери ВСУ при атаке на южнодонецком направлении

Минобороны: при атаке на южнодонецком направлении ВСУ потеряли 250 человек и 16 танков

Фото: Stringer / Reuters

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке на южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину. «Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сказал он.

Ранее в Минобороны сообщили о попытке Вооруженных сил Украины провести крупномасштабное наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. По данным ведомства, украинская сторона ввела в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Отмечается, что всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

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    Марина Совина
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