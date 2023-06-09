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11:48, 9 июня 2023Россия

Раскрыты подробности о поврежденной из-за попадания дрона квартиры в Воронеже

Воронежский губернатор Гусев: в квартире, куда врезался беспилотник, не было людей

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Внутри помещения, в которое врезался беспилотник на улице Белинского в Воронеже, в момент случившегося никого не было. Такие подробности о происшествии сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На момент инцидента в нем никого не было. Как уже говорил, троим легко пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не требуется», — написал губернатор.

Он добавил, что специалисты решают, нужно ли расселить дом или подъезд после случившегося. Решение об этом примут под руководством главы региона.

Дрон упал в Воронеже в пятницу, 9 июня. При падении он врезался в жилой дом. Предварительно, дрон врезался в жилой дом, после того как был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Возможными целями дрона названы аэродром Балтимор и авиационный завод.

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    Анастасия Шейкина
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