Раскрыты подробности о поврежденной из-за попадания дрона квартиры в Воронеже

Воронежский губернатор Гусев: в квартире, куда врезался беспилотник, не было людей

Внутри помещения, в которое врезался беспилотник на улице Белинского в Воронеже, в момент случившегося никого не было. Такие подробности о происшествии сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На момент инцидента в нем никого не было. Как уже говорил, троим легко пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не требуется», — написал губернатор.

Он добавил, что специалисты решают, нужно ли расселить дом или подъезд после случившегося. Решение об этом примут под руководством главы региона.

Дрон упал в Воронеже в пятницу, 9 июня. При падении он врезался в жилой дом. Предварительно, дрон врезался в жилой дом, после того как был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Возможными целями дрона названы аэродром Балтимор и авиационный завод.