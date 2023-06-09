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04:46, 9 июня 2023Мир

В Европе женщина разбила молотком негативную инсталляцию с Путиным

Watson: в Цюрихе женщина разбила молотком стекло негативной инсталляции с Путиным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В швейцарском Цюрихе женщина разбила молотком стекло негативной инсталляции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает местный сайт Watson.

Этот объект является частью рекламной кампании экологической ассоциации Myclimate в европейской стране, чтобы побудить население проголосовать за изменения в области защиты климата.

При опускании бюллетеня в импровизированную урну изображению Путина «не хватает дыхания», и оно краснеет. Организаторы вложили в эту инсталляцию символический «страх за миллионы нефтедолларов», которых, по их мнению, лишится Россия в случае принятия климатического закона.

Глава ассоциации Myclimate Стивен Нефф отметил, что инцидент произошел во вторник, 6 июня. Женщина прорвалась через охрану и разбила молотком стекло рекламной установки. Она была задержана и доставлена в полицию. Ассоциация подала уголовный иск о причинении ущерба имуществу.

Ранее стало известно, что в Перми суд наказал местного жителя, оскорбившего в соцсетях президента России Владимира Путина. Суд квалифицировал этот поступок как мелкое хулиганство.

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    Марина Совина
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