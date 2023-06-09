Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 9 июня

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на 9 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

В оборонном ведомстве отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов противника, вооружения и военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки четыре раза попытались атаковать оборону российских войск в районе Времевского выступа, а также предприняли еще две попытки атаки на запорожском направлении. Вооруженные силы (ВС) России отразили все атаки.

На донецком направлении ВСУ попытались вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. Южная группировка войск успешно отразила все попытки атак противника.

Помимо того, добавили в Минобороны, в районе населенного пункта Гуляйполе был уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны, а около Дзержинска — поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.

В министерстве отметили, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили самолет Су-25 противника, перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.