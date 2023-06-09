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08:24, 9 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о попытках Киева восполнить потери при наступлении в зоне СВО

Марочко заявил, что Киев занижает потери среди своих военных при наступлении в зоне СВО

Фото: Reuters

Командование украинской армии намеренно занижает потери среди своего личного состава при ведении наступления в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в ходе наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) командрованием «явно были допущены ошибки». «Прогнозируемые потери не соответствуют действительности. Цифры явно были занижены», — уточнил он.

Марочко добавил, что потери Киева можно отследить из того, как идет их восполнение. «Оно в основном носит хаотичный характер и больше похоже на затыкание дыр, нежели на плановое восполнение», — подчеркнул он.

Ранее Марочко заявил об утрате позиций ВСУ при попытке прорвать оборону России. ВСУ продолжают наступать в зоне ответственности южной группировки войск на луганском направлении.

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    Марина Совина
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