В ЛНР заявили о попытках Киева восполнить потери при наступлении в зоне СВО

Марочко заявил, что Киев занижает потери среди своих военных при наступлении в зоне СВО

Командование украинской армии намеренно занижает потери среди своего личного состава при ведении наступления в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в ходе наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) командрованием «явно были допущены ошибки». «Прогнозируемые потери не соответствуют действительности. Цифры явно были занижены», — уточнил он.

Марочко добавил, что потери Киева можно отследить из того, как идет их восполнение. «Оно в основном носит хаотичный характер и больше похоже на затыкание дыр, нежели на плановое восполнение», — подчеркнул он.

Ранее Марочко заявил об утрате позиций ВСУ при попытке прорвать оборону России. ВСУ продолжают наступать в зоне ответственности южной группировки войск на луганском направлении.