Подполковник ЛНР Марочко заявил об утрате позиций ВСУ при попытке прорвать оборону России

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления на луганском тактическом направлении утратили ряд своих позиций. Его слова приводит ТАСС.

Марочко сообщил, что ВСУ продолжают наступать в зоне ответственности южной группировки войск на луганском направлении. Украинские военные также продолжают атаковать на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Однако они не добились успеха и столкнулись с утратой своих позиций при попытке прорвать оборону России.

Накануне Марочко рассказал об уничтожении командного пункта ВСУ. По его словам, вместе с украинскими военными в месте поражения могли находиться иностранцы, представляющие страны НАТО.