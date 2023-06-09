Прокуратура проверит компанию Mars в России на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Подмосковья проверит американскую компанию Mars на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Подмосковья проверит американскую компанию Mars, которая продолжает работу в России и специализируется на продуктах питания и кормах для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ведомству поручено провести проверку организации на предмет противоправной деятельности. Речь идет об оказании поддержки украинским военным, а также о достоверности полученных доходов и их соответствия уплаченным в российскую казну налогам.

Агентство отмечает, что в настоящее время прокуратура Московской области не дала официальный комментарий по данному вопросу.

Также сообщается, что ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку компании Mars. По его мнению, производитель продуктов зарабатывает в России миллиарды и, возможно, спонсирует ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.

Ранее Бородин попросил Генпрокуратуру возбудить дело против сотрудников Apple. Он считает, что работников компании и американской разведки нужно привлечь к ответственности по статьям о шпионаже, неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении вредоносных программ.