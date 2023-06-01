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19:57, 1 июня 2023Силовые структуры

Генпрокуратуру попросили возбудить дело о шпионаже против сотрудников Apple

Генпрокуратуру призвали возбудить дело против работников Apple из-за шпионажа в пользу США

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Генпрокуратуру России попросили возбудить дело против сотрудников Apple. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, письмо с таким требованием отправил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он считает, что работников компании и американской разведки нужно привлечь к ответственности по статьям о шпионаже, неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении вредоносных программ.

Ранее стало известно, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием смартфонов Apple. Были выявлены аномалии, характерные только для пользователей гаджетов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, уточнили в ведомстве. Известно, что несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки были заражены.

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    Екатерина Власова
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