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10:19, 9 июня 2023Забота о себе

Врач назвал опасные последствия недосыпания

Сомнолог Бузунов рассказал о снижении настроения и ухудшении иммунитета из-за недосыпания

Фото: Isabella Fischer / Unsplash

Человек — единственное живое существо, которое способно жертвовать сном ради каких-то своих целей. Но ограничивать сон, особенно длительно — это как брать кредит в банке: все равно придется возвращать, притом с процентами. Об этом рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, недосыпание дает самые неприятные проявления с первого дня: человек плохо себя чувствует, может испытывать головную боль и слабость. Значительно падает интеллектуальная работоспособность, появляется раздражительность, снижается настроение.

«Длительное недосыпание ухудшает иммунитет, что приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний и даже повышает риск онкологической патологии. У человека нарушаются обменные процессы, что ведет к ожирению и сахарному диабету. Повышается частота сердечно-сосудистых и неврологических осложнений. Таким образом, недосып не только снижает производительность труда, но и существенно ухудшает здоровье, что также повышает расходы государства на лечение людей», — сообщил Бузунов.

Еще более трагичные последствия недосыпа связаны с увеличением ДТП, обусловленных засыпанием за рулем, отметил врач. «По экспертным оценкам до 5 тысяч россиян гибнут в ДТП за год, заснув за рулем. И это тоже влечет за собой серьезный экономический ущерб для государства», — поделился сомнолог.

Ранее стало известно, что переплаты за неэффективность невысыпающихся сотрудников компаний в России составляют 3,5 триллиона рублей в год. При этом в недосыпе призналась почти половина работающих граждан. Данными поделился Аналитический центр НАФИ.

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    Екатерина Смирная
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