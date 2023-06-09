Офицер ВС РФ заявил об уничтожении украинской САУ при контрбатарейной борьбе

Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ на авдеевском направлении

В ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении была уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка (САУ). Об этом рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Юг» с позывным «Шмель», пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, на видео объективного контроля, которое было снято при помощи разведывательного коптера, «отчетливо видны выходы» из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и из ствольной артиллерии противника по Октябрю (Куйбышевский район Донецка). «Мы отработали по гаубице, которая была скрыта в "зеленке". Именно по ней легли наши снаряды», — указал он.

По данным военного, контрбатарейная борьба осуществлялась между Орловкой и Уманским. «Это два села западнее Авдеевки», — указал он.

Ранее российские войска отразили четыре попытки наступления ВСУ в районе Артемовска.