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06:37, 9 июня 2023Бывший СССР

Офицер ВС РФ заявил об уничтожении украинской САУ при контрбатарейной борьбе

Российский офицер рассказал об уничтожении украинской САУ на авдеевском направлении

Фото: РИА Новости

В ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении была уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка (САУ). Об этом рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Юг» с позывным «Шмель», пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, на видео объективного контроля, которое было снято при помощи разведывательного коптера, «отчетливо видны выходы» из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и из ствольной артиллерии противника по Октябрю (Куйбышевский район Донецка). «Мы отработали по гаубице, которая была скрыта в "зеленке". Именно по ней легли наши снаряды», — указал он.

По данным военного, контрбатарейная борьба осуществлялась между Орловкой и Уманским. «Это два села западнее Авдеевки», — указал он.

Ранее российские войска отразили четыре попытки наступления ВСУ в районе Артемовска.

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    Марина Совина
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