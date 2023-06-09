В Краснодарском крае опровергли информацию о появлении дрона у аэропорта Сочи

Оперташаб Краснодарского края опроверг информацию о появлении дрона у аэропорта Сочи

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о появлении беспилотника у аэропорта Сочи.

Telegram-канал Shot сообщил, что вечером 6 июня возле аэропорта в Сочи заметили неизвестный беспилотник. Уточняется, что об этом доложили экстренным службам, на полеты самолетов появление БПЛА не повлияло.

В оперативном штабе Краснодарского края информацию о беспилотнике у аэропорта Сочи назвали фейковой. «В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике», — говорится в сообщении. Кроме того, в оперштабе заявили, что эту информацию также опровергли службы самого аэропорта.

Губернатор Краснодарского края Венианим Кондратьев 7 декабря подписал постановление о временном запрете использования дронов на территории края. Запрет вступил в силу с 12 декабря. Исключением являются беспилотники, используемые органами государственной власти региона, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, а также иными организациями по договору с органами госвласти Краснодарского края.

Информация о неизвестном беспилотнике получила распространение среди российских СМИ. Ряд изданий при этом опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»